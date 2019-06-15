شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات متسارعة في عدن وقطع الشوارع الرئيسية ومصادر تكشف مايحدث في العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتج المئات من أبناء العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت وقاموا بقطع خطوط رئيسية واشعار النيران .



وقالت مصادر محلية، إن محتجين من حي عبدالقوي قطعوا الطريق الرئيسية الواصله الى الشيخ عثمان صباح اليوم السبت.



وبحسب المصادر فقد قام المحتجون باشعال النيران في الاطارات ومنع حركة المرور في الطريق الواصلة الى الهاشمي بالشيخ عثمان.



وتاتي الاحجاجات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن حي عبدالقوي منذ ايام.

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