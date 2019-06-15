شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تعاود قصفها لمواقع العمالقة في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت مليشيات الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، قصفها واستهدافها مواقع العمالقة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وكشفت مصادر عسكرية، أن مواقع العمالقة المتمركزة في أطراف مديرية حيس تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وعيار 82 وقذائف آر بي جي. Advertisements وبّينت المصادر أن المليشيات كثفت من عمليات استهداف مواقع أخرى تابعة لقوات العمالقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23، والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7. ولفتت إلى قوات العمالقة خاضت اشتباكات مع مسلحي المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة حتى ساعات الظهيرة وتمكنت من كسر هجوم حوثي. يأتي هذا فيما تواصل المليشيات الحوثية ارتكاب الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة الأممية المتمثلة بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.

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