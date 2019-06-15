شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يغرد خارج السرب ويتحدث عن ‘‘هذا النذل’’ ويكشف مصير العميد أحمد علي .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن " إيران أصبحت اليوم بين الركوع للمجتمع الدولي وبين الموت جوعًا ".



وقال في تغريدات له عبر، تويتر إن :من يعادي عرب الخليج لن يجد له نصيرًا إلا نصر اللات وعبدقم الحوثي".

Advertisements

وأضاف "على إيران إن تتخلى عن الإرهاب وتتعامل مع جيرانها بإحترام والا تزرع احزابها في دولنا العربية..وإلا ستهلك هي أولا وأخيرًا".

ومضى يقول "ينبغي أن تمد دول الخليج العربي أيديها إلى المعارضة الإيرانية التي تعارض ملالي الإرهاب وأن تدعم المعارضة الإيرانية على جميع الجبهات حتى سقوط ملالي الخزي".

وأردف قائلاً يعلم الحوثي علم اليقين..ان الوضع اذا استقر في اليمن فلن ينتخب هذا النذل المسمى عبدالملك الحوثي وان نصيب احمد علي صالح سيكون اوفر من حظه لدى الناخب اليمني مليون مرة...لذلك لا يريد سلاما في اليمن....هذه حقيقة اعرفها شخصيا من ابناء اليمن .