شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يمني يثير ضجة كبيرة بعد دعوته إلى سن قوانين تتيح للمرأة مقاسمة الرجل أمواله بعد الطلاق أو الوفاة غير ”الإرث”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار باحث يمني ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد دعوته إلى سن قوانين تجيز للمرأة مقاسمة زوجها في ماله من غير الإرث.

ودعا الكاتب إلى احتساب أملاك الرجل شراكة مع المرأة بحكم شراكتهما في تأسيس بيت الزوجية وتهيئة الأجواء للرجل للعمل من خلال الاعتناء بتربية الأبناء.

وقال الكاتب والباحث “عبدالقيسي” في منشور له له فيسبوك “تقف مع زوجها مذ كان فقيرا حتى صار غنيا، ولما وصل إلى الغنى طلقها وتزوج غيرها! ثم تعيش حياة صعبة في مجتمع يظلم المطلقات بأنواع شتى من الظلم”.

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وتابع : “من العدل برأيي أن ما اكتسبه الزوج من مال بعد زواجهما هو شراكة بينهما، فهم شركاء في تكوين أسرة وتكوين مال، هو بالعمل خارج البيت وهي بتهيئة الأجواء له داخل البيت، هذا التكامل يحسب حسابه ويعطى كل واحد حسب جهده، فقد يصل حقها للنصف أو الثلث أو ما دون ذلك.. ويكون هذا الحق (حق شراكة الزوجية) خارجا عن حق الإرث، تأخذه بعد الطلاق أو بعد الوفاة.. فإن كان لهما أولاد وتطلقت فيخرج من ذلك حق نفقة الأولاد التي ستكون على الأب”.

وختم منشوره: الشريعة هي العدل، وحيث كان العدل كانت الشريعة، ولا أرى هذا إلا موافقا للعدل.

ولاقت الدعوة ردود فعل كثير من رافض كلياً كون ذلك مخالف للشريعة التي حددت الإرث، ومن مرحب بالفكرة التي تنطلق من العدالة والتي لاترى أن في ذلك مانع شرعي طالما لم يرد في ذلك نص.

