شكرا لقرائتكم خبر عن جباري رداً على خبير عسكري سعودي هاجم اليمنيين: تخاطب باحترام أيه الطبل الأجوف فابناؤنا يدافعون عن بلدك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مستشار الرئيس اليمني، عبدالعزيز جباري، خبير عسكري سعودي ووصفه بـ”الطبل الأجوف، بعد تغريدة للأخير أن يخير أبناء الشمال بين “العيش بكرامة” أو “الارتماء في حضن الحوثي”.

وقال زميل كلية الدفاع والخبير الاستراتيجي السعودي اللواء ركن دكتور زايد العمري في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أرى أن يخير ابناء مناطق شمال اليمن بين الحرية والعيش بكرامة وبين الارتماء في احضان الحوثي وبالتالي يتركون وشأنهم”.

ورد عبدالعزيز جباري على العمري قائلاً: “تخاطب مع اليمنيين باحترام أيه الطبل الأجوف”.

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وأضاف جباري “عليك أن تعرف بأن اليمنيين ضحوا بأبنائهم في كل الجبهات ومنها الحد الجنوبي لبلدك ولو كان أغلب الشعب اليمني مؤيد للحوثي لكان الوضع يختلف كلياً”.

ودخل اليمن في أتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل 250 ألف شخص، وتشريد حوالي 3 ملايين من منازلهم والتسبب في “أسوأ كارثة انسانية في العالم”، بحسب توصيف الامم المتحدة.