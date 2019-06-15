شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على استهداف مطار أبها .. أمير سعودى يشعل غضب الحوثيين بهذا الفعل.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب استهداف ميليشيات الحوثيين لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، أثارت صورة لأمير عسير الأمير تركي بن طلال، حالة من الغضب بين أنصار الميليشيات.

وظهر الأمير تركي في الصورة وهو يتكئ على كرسي أمام صالات مطار أبها وذلك بعد الهجوم الإرهابي الحوثي على المطار، وهو في قمة الراحة التامة وسط حركة دائبة من مواطنين ومقيمين، مسافرين ومستقبلين وكذلك سائقي أجرة المطار، بعد الحادثة البسيطة.

وعلق النشطاء على الصورة، مٌشيرين إلى أن الأمير تركي بن طلال قد أكد في هذا المشهد أن مطار أبها آمن وسيظل، ولم يحدث إطلاقاً ما يدعو للقلق وسط حركة الملاحة المستمرة وإقلاع وهبوط الطائرات وازدحام صالات المطار بالمسافرين، وقال عدد من المواطنين لأذناب إيران: "موتوا بغيظكم".