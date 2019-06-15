شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يُسقطون طائرة أمريكية بلا طيار.. والولايات المتحدة تعترف (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت شبكة CNN الأمريكيَّة، يوم الجمعة، عن مصدر في البنتاغون قوله إن الحوثيين أسقطوا طائرة دون طيار أمريكية بصاروخ إيراني قبل أيام.

وقالت الشبكة إن الطائرة كانت تقوم بمهام استطلاعية فوق مياه البحر الأحمر.

وربطت الشبكة بين الحادثة، وما قالت مصادر عسكرية إنه إطلاق صاروخ إيراني أرض جو على طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوق خليج عُمان يوم الخميس، لكنها أخطأت بعد ساعات من الهجوم على ناقلتي نفط في الخليج.

Advertisements

اتهم الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إيران بمهاجمة ناقلات النفط وحذر طهران من أنه لا يأخذ هذه الخطوة العدوانية باستخفاف.

وقال ترامب لتلفزيون "فوكس نيوز" أثناء قيامه بإجراء مكالمة هاتفية مع برنامج إخباري صباحي "إيران فعلت ذلك".

وكان الحوثيون قد أعلنوا عن استهداف الطائرة واسقاطها في الثامن من يونيو/حزيران الماضي، وقالوا إنها نوع (MQ-9)، حسب ما أفاد تلفزيون المسيرة الناطق باسم الجماعة المسلحة.