تدمير مدرعتين وآلية للمرتزقة في عسير ونجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية ،اليوم السبت، محاولة تقدم لمرتزقة الجيش السعودي في عسير، فيما دمروا مدرعتين وآلية للمرتزقة في عسير ونجران.

وأوضح مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا بعون الله من إفشال محاولة تقدم للمرتزقة قبالة منفذ علب بمشاركة طائرات الأباتشي والحربي، مؤكدا تكبيد العدو خسائر في الأرواح وتدمير مدرعة بصاروخ موجه خلال إفشال محاولة التقدم، بالإضافة إلى تدمير طقم بصاروخ موجه قبالة أبواب الحديد ومصرع وجرح من عليه.

وأضاف المصدر أن وحدة الدروع للجيش واللجان تمكنت من تدمير مدرعة ما أدى إلى مصرع من بجوارها بصاروخ موجه في الصوح قبالة نجران.

وكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان قد تمكنت في وقت سابق اليوم من تفجير عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة في الربوعة ما أسفر عن مصرع وجرح المجموعة، كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع للمرتزقة غرب السديس ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد من المرتزقة وهروب من تبقى منهم من المواقع المستهدفة.