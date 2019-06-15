شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق : لهذا السبب... يوجه هذا النداء العاجل في عدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي فتحي بن لزرق في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن نطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال بعثة طبية على وجه السرعة الى عدن لتشخيص الحالات المرضية لان المؤشرات الحالية والاولية لتشخيص هذا المر غير مطمئنة ابدا .



وتابع قائلا اطالب وعلى الفور بنقل كافة المهاجرين الافارقة الى خارج مدينة عدن ودون تأخير واكرر المؤشرات الاولية عن هذا المرض غير مطمئنة.

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