شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني .. امام الدولار والريال السعودي اليوم (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الأحد الموافق9 يونيو 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء561البيع | 566

الريال السعودي : شراء149| 150 أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء562البيع | 567

الريال السعودي : شراء 150البيع | 151

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