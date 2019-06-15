-لص- هاجم منزل جاره بهدف السرقة؛ ليجد إن صاحب البيت -المواطن- وزوجته بداخل المنزل

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عدن - ياسمين التهامي - توفى مواطن؛ أمس الجمعة, إثر إصابته بعدة طعنات بسبب مهاجمة جاره لمنزله بأول أيام عيد الفطر؛ بمديرية دار سعد بعدن. وأفاد مصدر خاص لصحيفة “عدن الغد” إنَّ: “جار -سارق- هاجم منزل المواطن بهدف السرقة؛ ليجد إن صاحب البيت -المواطن- وزوجته بداخل المنزل نفسه”.. فور تفاجأ “السارق” بوجودهما؛ باشرهما بالطعن الشديد مما أصابهما إصابات بالغة. وصرح “المصدر” بأنَّ: المواطن؛ توفي أمس الجمعة بداخل إحدى المستشفيات الطبية.. بينما زوجته ما تزال بحالة خطرة وبالعناية المركزة. بنفس السياق.. قبضت شرطة مُديرية دار سعد بعدن على والد الجاني -السارق- و أدرجته للسجن.

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