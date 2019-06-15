شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاصلاح يعرقل التحقيقات بجرائم ميليشيا الحشد الشعبي في المسراخ ..محافظ تعز السابق يدعو لفضحهم ويرفض اي صلح مع المجرمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض محافظ تعز السابق الدكتور أمين محمود، محاولات حزب الإصلاح حرف مسار التوجيهات الحكومية بالتحقيق في الأعمال الإرهابية التي شهدتها مديرية المسراخ في شهر رمضان تحت مسمى الصلح.

وقال محمود، في رسالة إلى اللجان المجتمعية في تعز والتي عقدت اجتماعات في النشمة المعافر وملتقى أبناء صبر، إني إذ أشد على أياديكم لتحقيق مطالبكم فإني أدين تلك المحاولات التي تسعى لحرف مسار لجانكم ومطالبكم وتمييع القضايا والذهاب نحو الحديث عن مزاعم صلح مع الجناة المتمردين عن القانون والشرعية فمثل تلك الأصوات لا تمثل إلا نفسها وأجنداتها المعروفة.

وأضاف محمود: بداية أشكركم وأشكر تفاعلكم وجهودكم وأشكر وأثمن جهود كل أبناء تعز الذين هبوا من شتى قرى وعزل ومديريات المحافظة لعقد اللقاءات التضامنية مع قضيتنا التي هي أساساً قضية الجميع وقضية دولة ومؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة.

Advertisements

وقال: أؤكد لكم اصطفافي معكم في كافة مطالبكم الوطنية والمشروعة التي تضمنتها الوثيقة الصادرة عن لقائكم الموسع المنعقد مؤخراً في مدينة النشمة، فأنتم صورة تعز المشرقة ونموذج النخبة المدنية التي عشت معها وأفخر بنضالها وتضحياتها وصمودها.

واشار أمين محمود إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته للنائب العام والذي بدوره وجه الجزائية المختصة في العاصمة عدن بسرعة التحقيق في قضايا العدوان الإرهابي على منزله وإرهاب المنطقة وجرائم العدوان المرتكبة في حق السجين فيصل عبدالجليل وإعدامه بطريقة وحشية بشعة خارج القانون داخل سجن شرطة أمن مديرية المسراخ، وارتكاب جرائم قتل وإصابات أخرى.

وأوضح محمود أنه ما زال الجناة طلقاء وتحت مظلة وحماية جهات تدعي بأنها رسمية وتعمل تحت مظلة الشرعية، مشيراً إلى أن القضية منظورة حالياً أمام النيابة العامة.

وقال المحافظ السابق مخاطباً ملتقى صبر ولجان اجتماع النشمة المعافر، إن قضايا تعز جميعها تقتضي منكم التكاتف للضغط على السلطات بكافة مستوياتها لتنفيذ القانون وتحقيق العدالة، وهذا ما يجب عليكم الاستمرار فيه حتى تتحقق الدولة التي تطمحون إليها.