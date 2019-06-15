شكرا لقرائتكم خبر عن مجانين عدن في الشوارع ...فرار جماعي من مستشفى المجانين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، في العاصمة المؤقتة عدن، إن العشرات من نزلاء مستشفى الامراض النفسية بعدن فروا اليوم السبت إلى جهة غير معلومة.

واوضحت المصادر أن المرضى فروا بشكل جماعي من المصحة إلى جهة غير معلومة.

وأكدت المصادر إن فرار النزلاء جاء بسبب غياب اي رقابة عليهم داخل المشفى .

