شكرا لقرائتكم خبر عن مجانين عدن في الشوارع ...فرار جماعي من مستشفى المجانين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، في العاصمة المؤقتة عدن، إن العشرات من نزلاء مستشفى الامراض النفسية بعدن فروا اليوم السبت إلى جهة غير معلومة.
واوضحت المصادر أن المرضى فروا بشكل جماعي من المصحة إلى جهة غير معلومة.
وأكدت المصادر إن فرار النزلاء جاء بسبب غياب اي رقابة عليهم داخل المشفى .
كانت هذه تفاصيل خبر مجانين عدن في الشوارع ...فرار جماعي من مستشفى المجانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.