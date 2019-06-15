شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استهدفه الحوثيون للمرة الثانية خلال يومين ..مالا يعرفه السعوديون قبل العرب عن مطار" أبها "الدولي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مطار أبها الإقليمي :

هو مطار إقليمي يبعد عن مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية حوالي 18 كم في الاتجاه الجنوبي الغربي، وقد افتتح في نوفمبر 1977، وتبلغ مساحته حوالي 3.547 م2، وقد بدأ العمل برحلات دولية في يونيو 2006، وأقلعت أول رحلة دولية منه إلى مدينة القاهرة وذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية بحيث يستقبل مطار أبها أكثر من 222 رحلة اسبوعياً منها 188 رحلة داخلية ( 160 الخطوط السعودية ، 28 طيران ناس ) و 34 رحلة دولية .

مبنى الركاب

يحتوي المبنى على أربعة صالات، صالتين للسفر، وصالتين للوصول.

مسطح صالة السفر الدولي : 570.24 م2

مسطح صالة السفر الداخلي : 869.12 م2

مسطح صالة الوصول الدولي : 829.44 م2

مسطح صالة الوصول الداخلي : 624.70 م2

مواقف الطائرات : 7 طائرات متوسطة الحجم (حجم تقريبي مع العلم بأنه استقبل رحلتين 747 ورحلة A320 وبقيت على المواقف في نفس الوقت)

خطوط وشركات الطيران

الخطوط الجوية العربية السعودية (الدمام، جدة، الرياض، حائل، تبوك،، الطائف، القاهرة، المدينة المنورة،شروره.)

طيران ناس (الرياض، جده ، الدمام ،القاهرة ،القصيم ، الباحة ، بيشة ، جازان ، وادي الدواسر ، شرورة)

طيران السعيدة (صنعاء، عدن)

فلاي دبي (دبي)

مصر للطيران (القاهرة)

نسما للطيران (القاهرة )

العربية للطيران (الشارقة, الإمارات)

القطرية (الدوحة)

النيل للطيران (القاهرة)

مشروعات التطوير

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بدأت مشروعات تطوير المطار عام 2008، وأوشكت على الانتهاء، وتشمل توسعة صالات المغادرة بمساحة اجمالية تبلغ 1943 م، وتوسعة صالة القدوم بمساحة اجمالية تبلغ 1037 م، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد للشحن والبريد الجوي بمساحة تقدر بـ 2820 م.

المطار الجديد

من المقرر أن يستوعب بعد انتهائه نحو 36 مليون مسافر

المرحلة الأولى للمطار تستطيع استيعاب 7 ملايين مسافر من خلال 11 جسر طيران، ومواقف تتسع لـ3 آلاف مركبة، و25 موقفاً للحافلات والجسور.

والمرحلة الثانية من المشروع 9 ملايين مسافر على 24 جسر طيران، ومواقف تتسع لـ6 آلاف مركبة، و36 موقفا للحافلات والجسور،

وبانتهاء المرحلة الثالثة تصبح الطاقة الاستيعابية للمطار نحو 36 مليون مسافر على 36 جسراً، ومواقف تتسع لـ10 آلاف مركبة، و57 موقفاً للحافلات والجسور.

المشغل الهيئة العامة للطيران المدني

يخدم منطقة عسير

البلد

Flag of Saudi Arabia.svg

السعودية تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات

الموقع أبها - السعودية.

الارتفاع 2090 م؛ 6858 قدم

احداثيات 18°14′25.32″N 042°39′23.85″E

الخريطة

الاتجاه الطول نوع السطح

م قدم

13/31 3350 10991 أسفلت

المرافق

يضم المطار أيضا مبنى الصالة الملكية، مبنى الأرصاد الجوية، مبنى شحن وجمارك السعودية، مبنى صيانة السعودية، مبنى الإطفاء والإنقاذ، مسجد المطار، محطة الكهرباء الرئيسية، محطة معالجة المياه، مبنى تابع للقوات الجوية.