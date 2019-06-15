شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن قصف أهداف حوثية نوعية في صنعاء ويدعو المدنيين للابتعاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم السبت أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء.

وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي.

كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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إلى ذلك، ناشد المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية، صنعاء.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الجمعة أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وبيّن أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

كما أكد المالكي حق الرياض "المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".