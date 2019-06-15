شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي الشهير ’’فيصل القاسم‘‘ يضع خمسة اسئلة عن الحوثي والسعودية وأمريكا..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المذيع في قناة الجزيرة فيصل القاسم خمسة أسئلة تتعلق باليمن والسعودية والامارات، وما وصفه "البرود الاميركي" بعد الهجمات الاخيرة في خليج عمان.

وقال فيصل القاسم في حسابه على "تويتر" في أسئلته التي جاءت على غرار مقدمته في برنامجه الشهير "الاتجاه المعاكس":

هل يستيطع الحوثي أن يستهدف مطارات السعودية رغما عن أمريكا؟

ألا تستطيع واشنطن أن تحرق الحوثيين لو أرادت؟ لماذا لم تتدخل لحماية السعودية بموجب معاهدة الحماية ١٩٣٤؟".

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وأضاف القاسم متسائلا "لماذا صمتت [اميركا] على استهداف آرامكو والناقلات الاماراتية؟ لماذا هذا البرود الامريكي بعد ضرب الناقلات في عُمان؟".

الجدير بالذكر أن منطة الخليج تشهد توتراً متصاعداً، وارتفاع حدة الخطاب بين أميركا وإيران وسط مخاوف من حرب شاملة، خاصة بعد اتهام واشنطن صراحة لطهران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وهو ما نفته إيران.