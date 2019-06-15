ما هي الدول التي تملك أكبر احتياطي للذهب عالميا؟

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عدن - ياسمين التهامي - أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قائمة تكشف أكبر احتياطات الذهب في العالم.

ويعود المعدن النفيس، الذي استخدمه الكثيرون كملاذ آمن لآلاف السنين، مرة أخرى للظهور مع تزايد الأزمات الجيوسياسية.

ومع أن الاعتقاد السائد أن صندوق النقد الدولي يمتلك الاحتياطي الأكبر من الذهب نظراً لأهميته في اقتصاديات الكثير من الدول، إلا أن هذه الهيئة الدولية تحتل المركز الثالث بعد ألمانيا الثانية، والولايات المتحدة الأميركية التي تتصدر القائمة كما يلي:

1 ـ الولايات المتحدة الأميركية (8133 طن).

2 ـ ألمانيا (3369 طن).

3 ـ صندوق النقد الدولي (2814 طن).

4 ـ إيطاليا (2451 طن).

5 ـ فرنسا (2436 طن).

6 ـ روسيا ( 2168 طن).

7 ـ الصين (1885 طن).

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