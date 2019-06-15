عبدالباري عطوان يحسم الجدل حول تفجير الناقلات.. ويكشف عن مفاجأة خطيرة بشأن إيران ومن سيطلق ‘‘الرصاصة الأولى‘‘ لـ ‘‘ساعة الصفر‘‘ (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - شكك الكاتب عبدالباري عطوان المقرب من إيران، صحة اتهامات الخارجية الأمريكية بشأن وقوف إيران خلف تفجير ناقلات النفط في عمان .
وقال عطوان في فيديو رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" إن اتهام إيران بالمسؤولية عن التفجير غير صحيح، متهما طرفا ثالثا بالوقوف لتأجيج التوتر في الخليج.
ولم يستبعد عطوان أن يكون الموساد الإسرائيلي هو الطرف الثالث الذي اشار إليه، لخلق ذريعة للحرب على إيران.
كما لم يستبعد عطوان أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تدويل مضيق هرمز الذي يشرف عليه الإيرانيون، لكنه ذكر أن الصين وروسيا لن تنخدع بذلك وسترفض التدويل.
وتساءل عطوان عن من سيطلق الرصاصة الأولى لساعة الصفر لحرب بات يتوقعها كثيرون، لكنه يظهر مغلبا لجانب التهدأة بدلا عن الحرب.
للمزيد من التفاصيل .. شاهد الفيديو أدناه:
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