شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مركز أبحاث أمريكي يكشف متى وكيف وأين ستقع الضربة الحوثية التالية ضد السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏في الثاني عشر من يونيو الجاري ، أطلق الحوثيون صاروخًا أصاب مطار أبها في محافظة عسير بجنوب المملكة العربية السعودية ، مما أدى إلى إصابة ستة وعشرين شخصًا بجروح ، ما يشكل أحدث مثال على نهجهم الهجومي الجديد “العين بالعين”.

‏وبمراجعة فاحصة لهجمات الحوثيين وتلميحاتهم الاستباقية يبرز هذا النمط بقوة. وفقًا للرسائل التي أراد الحوثيون إيصالها من خلال هذه الهجمات ، فقد شنت الجماعة هجمات صاروخية استهدفت الرياض في الفترة ما بين 2017 و 2018 رداً على الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية على صنعاء ؛ أما الضربات الحوثية التي استهدفت خط أنابيب النفط السعودي في منتصف شهر مايو فقد جاءت رداً على هاجس الخنق الاقتصادي الذي يفرضه التحالف على الحوثيين ؛ وأخيراً فقد جاء الهجوم ضد مطار أبها السعودي بمثابة رد حوثي على إغلاق التحالف مطار صنعاء.

‏يصف الحوثيون مرارًا وتكرارًا هجماتهم بأنها “دفاع عن النفس” بطبيعتها وضمن إطار الرد بالمثل. ومن خلال تسليط الضوء على الكلمات الأخيرة التي استشهد بها محمد عبد السلام ، كبير المفاوضين الحوثيين والمتحدث باسم الجماعة ، والتي كانت عبارة عن آيات من القرآن الكريم جاء فيها: “فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”.

‏وهكذا فإنه يمكن فهم خيارات الحوثي الهجومية وأهدافه العسكرية باعتبارها “رداً بالمثل”.

‏علاوة على ذلك ، يبدو أن الجماعة غالبًا ما تقوم باستباق هجماتها عبر التغريد لأيام حول مظالم معينة قبل أن يتم استهداف رمز في المعسكر الآخر كرد على هذا المظلومية المزعومة.

‏بالنسبة لمسؤولي الأمن ، يمكن أن يكون فهم هذه الأنماط مفيدًا في توقع الأهداف ووضع تدابير لمنع نجاح الهجمات المستقبلية. فإن حدثت غارات على صنعاء زادت احتمالية استهداف الرياض والمدن السعودية الكبرى بالصورايخ، وإن شدد التحالف من خناقه على الاقتصاد الحوثي قام الأخير باستهداف مواقعه الاقتصادية الحساسة وهكذا.

‏•هجمات ثلاثة تختصر الفكر العسكري للحوثيين

‏في 9 يونيو ، وفي استباق واضح قبيل غارة مطار أبها بثلاثة أيام ، ادعى عبد السلام أن الهجمات على المطارات السعودية لها ما يبررها بسبب استمرار إغلاق مطار صنعاء. وقال “إن استهداف مطاراتهم أو شل حركتهم على الأقل هو الطريقة الوحيدة لإجبارهم على رفع الحصار عن مطار صنعاء”.

‏كما أشار إلى الناشط الحوثي المصاب الذي حرم من الحصول على الرعاية بسبب إغلاق المطار. وبعد الهجوم بفترة وجيزة ، استحضر عبد السلام وضع مطار صنعاء – وكذلك فشل الأمم المتحدة في التوسط لحل سياسي – كدافع للهجوم.

‏وقبل شهر ، في 14 مايو ، استهدف الحوثيون محطتي ضخ على طول خط الأنابيب بين الشرق والغرب السعودي، مبررين هذه الضربة التي استهدفت البنية التحتية الاقتصادية للسعودية كرد على الحصار الاقتصادي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

‏وقد أكد المتحدث باسم الحوثي عبد السلام أن “مطالب الشعب اليمني بسيطة: يجب رفع الحصار الاقتصادي وإنهاء الحصار الجوي”. في الأيام السابقة – مرة أخرى في استباقية واضحة للتطورات – ركزت الخطاب الحوثي في تويتر بشدة على القضايا الاقتصادية ، مع شكاوى معينة حول عدم دفع الرواتب والحصار.

‏قد يكون استهداف خط أنابيب الوقود أيضًا رمزًا لاعتراض الحوثيين على المرسوم 75 ، الذي أصدرته الحكومة اليمنية العام الماضي ، والذي حرم الكثيرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من استيراد الوقود.

‏أخيرًا ، في الفترة بين نوفمبر 2017 ويونيو 2018 ، استهدف الحوثيون الرياض بشكل متكرر بصواريخ باليستية إيرانية قصيرة المدى من نوع قيام. كما استهدف الحوثيون مدن الإمارات الرئيسية ، أبو ظبي ودبي ، بطائرات بدون طيار.

‏أكدت روايتهم مرة أخرى نهج العين بالعين. على قناة الحوثي التلفزيونية “المسيرة” ، برر العقيد عزيز راشد المتحدث باسم الحوثي الهجوم الصاروخي على الرياض في مايو 2018 على أنه انتقام من الغارات الجوية السعودية على العاصمة اليمنية. وبالمثل ، هدد يحيى سريع ، المتحدث العسكري للحوثيين ، بضرب الإمارات رداً على “التصعيد في الحديدة” .

‏الرابط: ⁦‪https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/houthi-messaging-may-hint-at-a-targeting-pattern‬⁩