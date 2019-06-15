شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الجيش الوطني يوجه صفعة مؤلمة للحوثي في قلب محافظة صعدة ..«صور وتفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات اللواء الثالث حرس حدود التابع للجيش الوطني اليمني، مسنوداً بقوات التحالف هجوماً مباغتاً صباح امس الجمعة على عدد من المواقع والجبال التي تتحصن بها ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة وقد تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح حيث تم إعطاب آليات عسكرية، فيما فرت ميليشيات الحوثي من مواقعها مخلفة وراءها 7 من القتلى وعدداً من الجرحى في صفوفها.

وتمكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود من السيطرة على عدد من المواقع والجبال، التي كانت تتمركز بها الميليشيا منها التبيب السود وتبة الكوفية والتباب البيض، محرزين تقدماً في سلسلة الجبال المتوسطة لجبهة مرآن وجبهة علب.

كما قام طيران تحالف دعم الشرعية بشن بشن غارات جوية مكثفة وإعطاب عدد من المدرعات والآليات العسكرية الحوثية في المواقع ذاتها قبل السيطرة عليها.

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وقال أركان حرب اللواء الثالث حرس حدود العقيد هايل القشائي إن العملية العسكرية مستمرة وتجري على قدم وساق بتخطيط محكم وتنسيق دقيق مع قوات التحالف حتى الوصول إلى معقل الجماعة الحوثية في كهوف مران واجتثاثها من جذورها.

وتحدث العقيد القشائي أنه تم شل حركة الميليشيا في تلك السلسلة. وأكد أن ميليشيات الحوثي خسرت العشرات من عناصرها الذين سقطوا بين قتيل وجريح إثر القصف المدفعي المكثف على مواقعها ما جعلها عاجزة عن العودة والتمركز.