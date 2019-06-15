شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم السبت 15 يونيو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم السبت 15 يونيو رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 644. خط الرحله : سيئون- عمان. الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 645. خط الرحله : عمان- سيئون. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله : 601. خط الرحله : Advertisements القاهره- عــدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف اليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عـدن- جـده. الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول : 1200 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جـده- عـدن. الاقلاع : 1300 ظهرا. (توقيت جـده) الوصول : 1500 عصرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهـره. الاقلاع :1600 مساء. الوصول: 1830 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم السبت 15 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.