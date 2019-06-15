شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي إماراتي : لا يوجد شي في اليمن اسمه الميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي الإماراتي، سهيل العبدول “بوراشد” أنه لا يوجد شي أسمه “الميليشيات الحوثية” في اليمن .

وأوضح في تغريدة له بتويتر، أن ما يوجد في اليمن في الواقع ميليشات إيرانية ويجب على الاعلام الخليجي والعربي تسميتها بذلك .

وأضاف “بمعنى آخر يجب القول بأنة تم ضرب “مواقع الميليشات الإيرانية في صنعاء” ونفس الشي بالنسبة لحزب الله والحشد الشعبي وغيرهم من “الميليشات الإيرانية .