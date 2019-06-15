شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر أمريكية تكشف عن رد عسكري أمريكي وشيك ضد الحوثيين عقب اسقاط طائرة بدون طيار في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر مصدر مسئول أمريكي أنه في حال ثبت مشاركة ميلشيا الحوثي في اليمن في عملية استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان من خلال اسقاط طائرة بدون طيار أمريكية كانت تقوم بمهمة استطلاعية فوق مياه البحر الأحمر سيغير من الموقف الأمريكي ازاء التعامل مع هذه الميلشيا.

ولم يستبعد المصدر في تصريحات تداولتها " قناة فوكس نيوز" وعدد من وسائل الاعلام الأمريكية أن تقر واشنطن تنفيذ ضربات جوية على اهداف محددة تتمثل في مواقع للحوثيين في الحديدة ومن ضمنها تدمير منصات اطلاق الصواريخ في المناطق الساحلية .