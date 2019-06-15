إب: مقتل شخص من "ذوي الاحتياجات الخاصة" في ظروف غامضة بالعدين

كشفت مصادر محلية في مديرية العدين، غرب محافظة إب، عن مقتل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة بشعة في ظروف وملابسات غامضة.
وقالت المصادر لمراسل "يمن شباب نت" إن "عبدالكريم عبدالله غالب عبده الحميدي" ـ أصم ومعاق حركيا ـ من أبناء قرية الشعيب عزلة السارة بمديرية العدين، قتل مساء الأربعاء، بصورة بشعة حيث أظهرت الصور تعرضه للتعذيب حتى الموت وتقطيع جزء من جثته.
وبحسب المصادر فإن الأهالي امتنعوا من الصلاة عليه ودفنه حتى عرضه على المباحث الجنائية لمعرفة أسباب ودوافع مقتله.
جاء ذلك بعد أن اكتشف المغسل أنه موته لم يكن طبيعياً كما ادعى والده وشقيقه، حيث ظهرت عليه وفق المصادر آثار تعذيب وتقطيع لأطراف منه.
وذكرت المصادر أن "الحميدي" سبق وأن تم إطلاق النار عليه من قبل أحد أقاربه فأصيب بإصابة بالغة في العمود الفقري ونتيجة لتلك الحادثة أصبح معاقا عن الحركة.
ولا تزال القضية في نظر الجهات المعنية لمعرفة ملابساتها وفق تلك المصادر .
وشهدت محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين خلال سنوات الحرب، جرائم بشعة في خلافات أسرية وجنائية كان بعض الجناة مقربين من الضحايا في حوادث صادمة مثلت سوابق خطيرة في المحافظة لم تشهدها من قبل الانقلاب.
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