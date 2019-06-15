بالصور: أبين تحت رحمة الجراد.. ومزارعون يبدون تخوفهم من هلاك محاصيلهم

اجتاحت أسراب من الجراد عدة مناطق بمحافظة أبين جنوبي البلاد .

وقالت مصادر، إن مناطقا بأيين تعرضت لهجوم واسع من اسراب الجراد التي التهمت المحاصيل الزراعية، حيث هبطت الأسراب في تلك المناطق الزراعية الخضراء قادما من محافظة شبوة شرق مديرية جيشان محافظة أبين.

وسببت هذه الواقعة ازعاجا كبيرا بين أوساط المزارعين في جميع مناطق المحافظة وذلك تخوفا منهن من ان يهلك الجراد الزراعة التي تشكل مصدر دخلهم.

هذا وقد استخدم المزارعون وسائل عدة لطرد ومحاربة الجراد مثل إحراق الشجيرات والحشائش اليابسة واستخدام أصوات ضربات القصاطير والزنج ، وهذه طرق تقليدية للمزارعين يؤمنون بأنها فعالة لطرد الجراد و مجابهته .

حيث أوضح عدد من المزارعين الآثار الناتجة والدمار الذي يسببه الجراد للزراعة.