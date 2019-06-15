المليشيا تحشد عناصرها بأعداد هائلة ونشرتها في تجمعات متفرقة بالحديدة

تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تصعيدها العسكري الخطير في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة غربي اليمن على مختلف الأصعدة العسكرية..

وتفيد مصادر عسكرية ميدانية في مديرية التحيتا أن مليشيات الحوثي حشدت مسلحيها بأعداد كبيرة واستقدمت تعزيزات عسكرية هائلة ونشرتها في تجمعات متفرقة بمناطق تحيط بالمديرية وعلى مشارفها.

وتضيف المصادر أن المليشيات استحدثت مواقع عسكرية جديدة على تخوم المديرية وعززتها بقوات عسكرية كبيرة لاحقاً ، فيما شوهدت جرافات المليشيا تقوم بعمل تحصينات جديدة للمواقع بالتزامن مع وصول آليات عسكرية إليها.

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وتأتي هذه التطورات العسكرية الخطيرة في الوقت الذي شنت فيه المليشيا هجمات عنيفة ومتكررة على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا خلال اليومين الماضيين في محاولة منها للتقدم وإستعادة مواقع عسكرية ومناطق كانت قد خسرتها قبل أكثر من عام على يد أبطال العمالقة.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية كانت قد شنت قبل يومين هجوماً عسكرياً واسعاً هو الأعنف والأكبر على مواقع العمالقة في الجبلية ، وتمكنت قوات العمالقة من التصدي لها بكل بسالة وكبدت المليشيات عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في المعدات العسكرية .

وفي الوقت نفسه تتجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخروقات الحوثية المتصاعدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة ، وهو ما شجع المليشيات على إرتكاب مزيداً من الخروقات والإنتهاكات الفاضحة للهدنة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد التي وقعت عليها في أستوكهولم في شهر ديسمبر من العام 2018.