شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع للريال اليمني امام العملات الاجنبية مع بداية اليوم السبت ..اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365" ” ينشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مع بداية اليوم السبت وهي كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 149 الدولار : 561 الإماراتي : 150 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 150 الدولار : 567 الإماراتي : 151 مع العلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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