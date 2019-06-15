شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( صورة ) رجل أعمال صيني كبير يفاجئ الجميع بإشهار اسلامه من اليمن ويغير اسمه وسط فرحة عارمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تاجر من أصول صينية، الجمعة، إسلامه، وسط مسجد الريان بمدينة سيئون في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

ووفقاً لخطيب مسجد الريان الدكتور "طالب بن عمر الكثيري"، فإن "شن"، وهو تاجر صيني، قد أعلن حبه للإسلام مساء الخميس عند لقائه بتاجر حضرمي يدعى "أحمد" بعد علاقة متينة ربطتهما لمدة عشر سنوات في العمل وتأثره بأخلاقه وتعاملاته.

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مبيناً أنه وبعد شرح الدين الإسلامي للتاجر الصيني قرر اعتناق الإسلام والتزامه بكل ما جاء فيه. وأعلن "شن"، الذي غير اسمه بعد إسلامه إلى "سالم" وسط حضور جمع غفير من المصلين بعد أداء صلاة الجمعة، عن فرحة غامرة يشعر بها، خصوصاً وأن المصلين قاموا بتهنئته بعد نطق الشهادتين، وهو ما يعبر عن تكاتف المجتمع المسلم مع بعضه البعض، وفق تصريح باللغة الصينية ترجمه التاجر الحضرمي "أحمد".

وسادت حالة تأثر المشهد في جامع الريان الواقع بمدينة سيئون محافظة حضرموت، بعد نطق "سالم" الشهادتين، وبكاء من بعض المصلين استشعاراً بالفرح. وفي السنة الجارية ارتفع أعداد المسلمين من الجاليات القادمة إلى محافظة حضرموت من خارج البلاد في مدن المكلا وتريم وسيئون،

وسجلت آخر حالة إسلام في المكلا قبل شهر رمضان المبارك لامرأتين هنديتين تعملان في مشروع خاص في المدينة. ويعرف التجار الحضارم ومنذ الأزمنة القديمة بنقل أخلاق الدين الإسلامي في المعاملات المالية والتجارية إلى بقاع العالم المختلفة، وهو ما يتسبب بإسلام كل من يتعامل معهم ويتأثر بأخلاقهم.