شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني سابق يبحث عن الحكمة من تخصص نجل صالح بالتعازي ويكشف عن أغبى موقف لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير يمني سابق أنه يبحث عن الحكمة من تخصص أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، في التعازي فقط، وسبب نسيانه لجثة والده، وما الذي ينتظره من الامارات.

واكد البروفيسور سيف العسلي، وزير المالية الاسبق، في سلسلة تغريدات نشرها بصفحته على موقع التدوين المصغر “ تويتر ”، بأنه يعتقد ان أغبى موقف اتخذه الحوثيون هو أعتبار أنفسهم مكونا من مكونات إيران؛ اي محور المقاومة اولا انهم لم يتمكنوا أن يوطدوا نفوذهم في مجتمع سني اي اليمن ومن حولها، وثانيا أن إيران لا تقبل بهم لأنهم ليسوا اثني عشرية، وثالثا أن ثورة إيران في أيامها الأخيرة، ورابعا أن اليمن لا يتحمل ذلك.

وبين العسلي بانه يبحث عن من يشرح له الحكمة من تخصص احمد على عبد الله بالتعازي فقط؛ هل أصبح ينتظر الموت وفقد أي طموح سياسي في الدنيا لكن لا سياسة في الآخرة وهل اوصاه ابوه بذلك لا أعتقد ذلك.

وتساءل العسلي: لماذا نسي حتى جثة ابيه ام ان العقوبات لا تسمح له بغير ذلك وأخيرا ماذا ينتظر من الامارات