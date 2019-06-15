شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ اربع سنوات .. شاهد علم الوحدة اليمنية يرفرف عاليا في قلب مدينة عدن ..«صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفعت قوات عسكرية مساء اليوم علما كبيرا للوحدة اليمنية في عدن. وقال مصدر لكريتر سكاي:ان قوة عسكرية قد تكون تتبع طارق محمد صالح قامت برفع علم كبير للوحدة اليمنية بالقرب من خزانات مياه البرزخ(جبل حديد)المطلة على فندق عدن. ولاول مرة منذ ٢٠١٥م يرفع علم الجمهورية اليمنية بشكل واضح في عدن.



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