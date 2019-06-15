شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف ينفذ ضربات جوية نوعية ضد «الحوثيين» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات التحالف العربي قبل قليل تنفيذ ضربات جوية وصفت بالنوعية على أهداف حوثية عسكرية مشروعة. وذكرت قناة الأخبارية السعودية بأن عملية الاستهداف شملت تدمير منظومات دفاع جوي تتبع المليشيات الحوثية في صنعاء وسط اليمن.

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