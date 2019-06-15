تلفزيون : إسقاط طائرة أمريكية في البحر الأحمر .. ومصدر يكشف الجهة المتورطة ‘‘تفاصيل’’

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر أمريكية مطلعة قيام ميلشيا الحوثي باسقاط طائرة أمريكية في البحر الأحمر بالتزامن مع تنفيذ الهجوم الايراني على ناقلتي النفط في خليج عمان . وقال مراسل الجزيرة في واشنطن ان هناك معلومات اكدتها واشنطن باسقاط طائرة أمريكية في البحر الأحمر. واشار الى أن البتاجون الأمريكي لم يؤكد حتى الان ما يتردد عن اسقاط الحوثيين لطائرة امريكية في اطار تنفيذ مخطط بتوجيه من ايران لاستهداف ناقلتي النفط .

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