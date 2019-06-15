شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن رفع الحظر على ”الكحول” في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة العربية السعودية قد ترفع العام المقبل، بحسب ما ذكره مسؤولون تنفيذيون سعوديون لزوار أجانب.

وبحسب الوكالة فإن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية أكدوا أنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول.

ووفقا لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقع في منطقة خاصة شمال الرياض، يدرس السماح بالكحول.

وأضافت الوكالة أن التوقعات تشير إلى أن رفع الحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية فيما لو حصل، سيكون جزئيا، حيث يمكن منح التراخيص للمطاعم والفنادق في عدد قليل من مناطق المدن الكبرى وفي المنتجعات الجديدة.

يذكر أن المشروبات الكحولية محظورة في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب.

Advertisements

وتشير بلومبرغ إلى أن تبلغ تكلفة زجاجة النبيذ المهربة حوالي 800 ريال (213 دولار أميركي)، أما قنينة الويسكي أو مشروب الجن فتقترب من 1200 ريال سعودي.

وكانت المملكة قد أجرت منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تغييرات اجتماعية وإصلاحات اقتصادية عديدة، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارة وإعادة فتح دور السينما.

وشهدت السعودية في الأيام الماضية جدلا واسعا عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من داخل ما وصفوه بـ”البار الحلال” في جدة، ما فجر جدلاً واسعًا، فيما أعلنت هيئة الترفيه عن “فتح تحقيق” بالأمر.

وقالت الهيئة في بيان: “فتحت الهيئة العامة للترفيه تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي لإحدى الفعاليات في مدينة جدة”.

وقد ضجَّت مواقع التواصل، بمقاطع مصورة، تتحدث عن افتتاح أول ديسكو (ملهى ليلي) حلال بمدينة جدة، ما أثار جدلاً واسعًا عبر فيه مغردون عن استيائهم من الأمر.

والمقصود بـ “الملهى الحلال” وفق ما نقل بتلك المقاطع “عدم تقديم مشروبات كحولية أو ارتداء ملابس قصيرة” مع اشتراط عدم التصوير أو دخول من هم دون الـ 18 عامًا.