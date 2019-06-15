بيان عماني لم يتضمن إدانة مباشرة للهجوم الحوثي على أبها

قالت وسائل إعلام، إن بيان سلطنة عمان لم يتضمن إدانة مباشرة للهجوم على أبها.

وأصدرت سلطنة عمان بيانا علقت فيه على الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على مطار أبها السعودي ما أسفر عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر بخارجية بلادها (لم تسمه)، قوله إن السلطنة ”تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن، وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها السعودي“.

وأكد المصدر أن ”السلطنة تحث على تجنب التصعيد، الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة“.

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وأضاف أن بلاده ”تأمل أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة اليمنية، ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها“.

وفجر الجمعة، أعلن التحالف العربي في بيان ”اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها ومحافظة خميس مشيط“، في هجوم هو الثاني خلال 72 ساعة.

‏وأوضح أن ”الملاحة الجوية والمجال الجوي في مطار أبها تعمل بصورة طبيعية وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين“.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي، تعرّض مطار ”أبها“ إلى ”عمل إرهابي“، عبر ”مقذوف“ أطلقته جماعة ”الحوثي“، التي أقرت بمسؤوليتها