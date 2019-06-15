كتائب أبي العباس: نتعرض لحرب انتقامية تحت غطاء قيادة محور تعز

أكدت كتائب أبي العباس، أنها تتعرض لحرب انتقامية خدمة لأهداف سياسية تحت غطاء قيادة محور تعز.

وأقامت كتائب ابي العباس التابعة للواء 35 مدرع في مديرية المعافر مؤتمراً صحفياً استعرض الانتهاكات والمضايقات المتواصلة التي تمارس بحق كتائب ابي العباس.

وأدان المؤتمر الصحفي التصرفات الغير مسؤولة من قبل قيادة محور تعز والتي تتصرف بمرتبات المجندين بشكل غير قانوني ومتعمد في اطار خطه ممنهجه لتشتيت قوى الكتائب.

وتحدث القيادي في الكتائب المقدم مؤمن المخلافي عن كتائب ابي العباس منذُ تشكلها وكيف كان لها الدور الاكبر في تحرير اغلب المناطق المحررة اليوم.

وقال المخلافي بأن كتائب ابي العباس قدمت اكثر من 900 شهيد في مواجهة المليشيات الانقلابية الحوثية وحوالي 414 معاق في اشاره منه الى حجم التضحيات التي قدمتها الكتائب.

واستعرض المخلافي جملة من الانتهاكات التي تتعرض لها الكتائب والحرب التي تمارس بحق افرادها من حصارهم وتهجيرهم قسرا من منازلهم حتى وصل بهم الحال الى محاربتهم برواتبهم التي يتعمد المحور العبث بها خدمه لاجنده سياسية.

واستغرب المقدم المخلافي اصرار قيادة المحور على التعامل مع من لا صفه له ؛ واضاف : بأن رواتب الكتائب تسلم للمدعو محمد الصنديد وقد سبق لقيادة الكتائب التواصل مع قائد المحور ونفت صلتها بالمذكور وحذرت من التعامل معه وطالبت بالتعامل مع مندوب اللواء 35 مدرع ولكن قيادة المحورة عادة مره اخرى لتصرف راتب شهر مايو بنفس الطريقه المخالفه مما يدل على النويا الحزبية التي تفرض نفسها تحت غطاء قيادة المحور.

Advertisements

وحمل مؤمن المخلافي قيادة المحور مسؤولية ما تقوم به من احتجاز لرواتب كتائب ابي العباس خدمه لاجنده سياسية ونفى صحة ما تتناوله وسائل الاعلام الاخوانية من قطع للطريق من قبل بعض الافراد.

وثمن المخلافي تعاطف المواطنين من ابناء مديرية المعافر وابناء الحجرية مع كتائب ابي العباس مؤكدا بأن العلاقه بين الكتائب والمواطنين اخويه صادقه.

ودعا المؤتمر الصحفي رئيس الجمهورية الى وضع الحلول العاجلة ومعالجة المشاكل التي يفتعلها المحور بحق الكتائب وتصحيح وضع الجيش في تعز بحيث يكون للوطن لا لجماعة او حزب.

وطالب المؤتمر الصحفي الجهات الرسمية الى سرعة التدخل لاطلاق كافة المختطفين والمخفيين قسرا في سجون سرية لا تتبع الدولة ، واكد المؤتمر على ضرورة اغلاق السجون الخاصة التابعة لجماعة الاخوان المسلمين.

كما شدد المؤتمر على ضرورة استكمال لجنة التحقيق المكلفة من المحافظ مهامها واطلاع الرأي العام على حقيقة الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي - الجناح المسلح لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية - في المدينة القديمة والتي راح ضحيتها العشرات من الابرياء.

حضر المؤتمر الصحفي مدير عام مديرية المعافر ومديرية سامع ، وعدد من الشخصيات والوجهات الاجتماعية في المديرية ، ووسائل الاعلام المختلفة ، وعدد من الناشطين والحقوقين.