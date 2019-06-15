خبير عسكري يكشف سبب استهداف الحوثيين للمطارات بالمملكة

كشف مستشار وزير الدفاع، الخبير العسكري والاستراتيجي، العقيد ركن يحيى أبو حاتم، عن سبب «استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات بالمملكة".

وقال إن «الحوثيين لا يستهدفون المطارات فقط؛ بل يستهدفون البنية التحتية والسياحية للمملكة، هم جماعة إرهابية لا تفرق بين مستشفى أو مطار أو مسجد أو مدرسة أو سكن».

وبحسب "العربية"، أوضح أبو حاتم: إن «استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات بالمملكة؛ بسبب أن المطارات ليست أهدافاً عسكرية، ونسبة الحماية لها والدفاعات الجوية لها ضعيفة، مقارنة بالمطارات والقواعد العسكرية".

وقال "وبطبيعة الحال فإن أي مطار مدني في العالم محمي ضمن القوانين الدولية، ويمنع استهدافه؛ لكننا نتوقع من الجماعات الإرهابية كل شيء؛ ولذلك يسعى الحوثيون لاستهداف المواقع التي تسبب إرباكاً، ومنها مصادر الطاقة؛ لبث نوع من الرعب لدى المواطن والمقيم بالسعودية»