وكيل تعز يشدد على رفع مستوى الأداء في المكاتب الإيرادية

شدد وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ، على رفع مستوى الاداء في المكاتب الإيرادية.

جاء ذلك خلال ترأسه باللجنة الزكوية الخاصة بتقييم الواجبات الزكوية برئاسة مدير عام مكتب المالية الدكتور محمد السامعي واعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ، استمع وكيل أول على تقرير مستوى تحصيل الواجبات وماصاحبها من اجراءات وخطوات عملية وصعوبات اثناء التحصيل ، مشدداً على رفع مستوى الايرادات المحليه والمشتركة والمركزية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لها وعدم التهاون في التلاعب في الايرادات او المخالفة في اجراءات التحصيل والتوريد وفق اشعارات بنكية وسندات رسمية ، وأن يكون التحصيل عبر موظفين رسميين مكلفين من مكتب المالية والجهة المعنية بالتحصيل.

مؤكداُ أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ستتخذ اجراءت قانونية حيال المقصرين او العابثين بالمال العام .

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الى ذلك شكل وكيل أول المحافظة لجنة برئاسة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومدير المالية والموارد المالية والشؤون القانونية لتقييم شامل لمستوى تحصيل الايرادات في مكتب النظافة والتحسين ، وذلك لما يعانيه صندوق النظافة والتحسين من تدني في نسبة مستوى تحصيل الإيرادت خلال الفترة الماضية .

وشدد المخلافي على اللجنة على ضرورة النزول الميداني الى المديريات والنقاط والاسواق ورفع تقرير شامل خلال اسبوع الى السلطة المحلية .

حضر اللقاء مدير عام مكتب المحافظ الاستاذ على قاسم.