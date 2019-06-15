قتلى من المليشيا خلال مواجهات في مريس شمالي الضالع

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
ووفق مصادر ميدانية، اندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل، باتجاه مواقع الجيش في جبلي “صامح”، و”الدوير” غربي منطقة مريس.
وأحبطت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، محاولة المليشيا الانقلابية، واجبرتها على التراجع والفرار، باتجاه منطقة “بيت الشرجي”، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
وتشهد جبهات شمال الضالع، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحومية والانقلابيين.
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