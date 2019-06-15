شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان " هام " من الجوازات السعودية لكافة المقيمين ومن ضمنهم اليمنيين حول تسهيلات طارئة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إتاحة تسجيل خرج ولم يعد آلياً، وذلك دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات. وقالت المديرية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أصبح تسجيل “خرج ولم يعد” آلياً، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات”.اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إتاحة تسجيل خرج ولم يعد آلياً، وذلك دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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