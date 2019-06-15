قصف حوثي عنيف على مواقع جنوب الحديدة

تعرضت مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة في مدينة الصالح لقصف واستهداف مكثف وعنيف شنته مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الجمعة بالمدفعية الثقيلة وبالأسلحة المختلفة.

مصدر عسكري ميداني في الحديدة أفاد بتعرض المواقع التي تتمركز فيها قوات العمالقة والقوات المشتركة شرق مدينة الصالح التابعة لمديرية الحالي بمحافظة الحديدة للقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة .

وأشار المصدر أن المليشيات استخدمت خلال عملية القصف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وعيار 82 وبقذائف B10 وقذائف آر بي جي ، كما استهدفت مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبالأسلحة القناصة.

وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت في وقت سابق من صباح اليوم مواقع متفرقة للعمالقة والقوات المشتركة في مديرية الدريهمي بالمدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف وعنيف حتى ساعات العصر.

وفي ذات السياق شنت المليشيا قبل يومين هجوماً عنيفاً على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية وحاولت التقدم نحو المواقع للسيطرة عليها دونما أن تحقق أي انتصار يذكر ، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.