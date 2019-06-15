قيادة وأهالي مديرية دوعن يقدمون الشكر للواء البحسني لدعمه لكهرباء المديرية

رفعت قيادة السلطة المحلية بمديرية دوعن نيابة عن المكتب التتفيذي واللجان المجتمعية ومشائخ واعيان واهالي مديرية دوعن بخالص عبارات الشكر والامتنان والتقدير للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوقوفه الى جانب أبناء المديرية و توجيهاته الصريحة بتوفير مادة الديزل لكهرباء المديرية الأمر الذي ساهم في انهاء معاناة اهالي المديرية ونتج عنه استقرار التيار الكهربائي وقضاء المواطنين لشهر رمضان المبارك وأيام العيد السعيد في أجواء هانئة ومستقرة .

وجاء في برقية شكر وجهتها للسيد المحافظ، قيادة السلطة المحلية بمديرية دوعن نيابة عن أهالي المديرية ومشائخها وأعيانها ومكتبها التنفيذي ولجانها المجتمعية :

"سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت - قائد المنطقة العسكرية الثانية ..

المحترم

نهدیکم تحياتنا متمنين لكم التوفيق في مهامكم الحليلة .. ونرفع تهانينا لكم بعيد الفطر المبارك .

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يسعدني ويشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم باسمي شخصياً ونيابة عن مدراء المكاتب التنفيذية وموظفي الجهاز الإداري واللجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية والأعيان وكافة مواطني مديرية دوعن بجزيل الشكر والتقدير على دعمكم اللامحدود لتموين كهرباء وادي دوعن بالديزل رغم شحة الإمكانيات وإعطاء توجيهاتكم الكريمة لشركة بترومسيلة بتخصيص مائتي الف لتر دیزل شهرياً لكهرباء دوعن بالسعر المدعوم والمستمر إلى يومنا هذا، وكذلك توجيهاتكم السابقة لشركة النفط بساحل حضرموت بتزويدنا بكميات إسعافية في الأوقات الصعبة التي مرت بها دوعن .. مقدرين ومثمنين تلك الجهود والمساعي.

إننا في مديرية دوعن لم ولن ننسى جهودكم الحثيثة ومساعيكم الطيبة وتواصلكم المستمر مع السلطات العليا في الدولة منذ توليكم قيادة المحافظة للتخفيف عن معاناة أبناء حضرموت عامة ومديريتنا خاصة في كافة المجالات في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا .

سيادة الأخ المحافظ ..

إن المهام الملقاة على عاتقكم ثقيلة والمسؤولية كبيرة وأنتم اهلاً لها ونحن نعي ونقدر مهامكم ومسؤولياتكم، ونأمل من سيادتكم الاستمرار في دعمنا وفقاً والامكانيات المتاحة لديكم من خلال استمرار التموين بالديزل لكهرباء دوعن من شركة بترومسيلة ، والتوجيه للفنيين بسرعة الربط لدوعن من الكهرباء الغازية .

سالم أحمد بانخر مدير عام مديرية دوعن" .