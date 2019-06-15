شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مثيرة .. كيف استطاع شاب سعودي انقاذ كويتيةً من تعذيب زوجها عبر “ورقة”؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناولت وسائل إعلام في الكويت، قصة كويتية حبسها زوجها داخل غرفتها، وقام بتعذيبها وهددها بالقتل، فقامت بكتابة أوراق استغاثة ذكرت فيها مأساتها وأرفقت عنوانها وألقتها من نافذة غرفتها لعل أحدا يراها فينقذها. وذكرت صحيفة “الراي”، أن إحدى الأوراق سقطت على رأس مواطن سعودي كان يمر في المكان بالصدفة، وعندما قرأها أبلغ الجهات الأمنية عن الواقعة وزوّدهم بالورقة التي سقطت عليه من ضمن أوراق كثيرة ملقاة في المكان. وأضافت أن رجال الأمن توجهوا إلى العنوان المذكور في الورقة للتأكد من صحة ما جاء فيها، وطرقوا الباب فخرج لهم الزوج، حيث طلبوا منه السماح لهم أن يتأكدوا من سلامة زوجته، فأخبرهم بأنها نائمة وهي بخير، إلا أنهم أصروا على مقابلتها فقام بإخراجها فأشارت إليهم بعلامة تؤكد أنها ليست بخير، وفهم رجال الأمن إشارتها فألقوا القبض على الزوج، وسط مقاومة شديدة منه.

بدوره، أفاد مصدر أمني أن رجال الأمن اقتادوا المتهم إلى المخفر، وتبيّن أنه مواطن من أرباب السوابق وحديث الخروج من السجن، فجرى التحفظ عليه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه. في حين، قالت الزوجة لرجال الأمن إنها اضطرت لعمل إشارة لهم؛ لأن زوجها هددها بالقـتل إن وشت به أمامهم، مضيفة أنها تعرّضت للضرب والتعذيب على يد زوجها، وأنه استولى على كل أموالها، وسبق أن ورّطها بقروض مالية.