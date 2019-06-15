شكرا لقرائتكم خبر عن أول محافظة يمنية تعلن : الزواج بـ600 ألف ريال فقط.. ومجانًا في هذه الحالات.. والسلطات تؤكد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع الحوثيون على وثيقة تجبر الأهالي بتزويج بناتهم مجاناً في حاله مخالفاتهم للمهر المحدد ب ٦٠٠ الف ريال .

والزمت مليشيات الحوثي مشائخ محافظة صنعاء على التوقيع على وثيقة تلزم الاهالي بتحديد المهر بمبلغ لا يتجاوز ال ٦٠٠ الف ريال ، كما نصت الوثيقة على شرط جزائي لمن يخالف ذلك بانه سوف يتم تزويج ابنته مجاناً أو بسعر اقل من ال ٦٠٠ الف بكثير .

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وقال أحد مشائخ محافظة صنعاء “للمشهد اليمني” أن الوثيقة تم التوقيع عليها من مشائخ محافظة صنعاء وأن اغلب المشائخ هم ممن عينتهم المليشيات بعد تحاوزهم للعديد من المشائخ والمحسوبين على النظام السابق .

وأضاف أن تحديد المهر جاء بعد مناقشتهم لعدة قضايا كان ابرزها حث المشائخ الجدد على التحشيد للجبهات هذا وكان الاجتماع بحضور مدراء المديريات ومدراء الأمن وعدد من الشخصيات الاجتماعية وبعض الاعيان.

الجدير بالذكر ان المليشيات تحاول استعطاف الشباب بأنهم يعملون لصالحهم مبررين تحديد المهور بسبب نتائجه السلبية متناسيين أن النتائج السلبية للحرب التي اشعلوها تزيد عن ذلك حيث بلغت اعداد الارامل ممن فقدن ازواجهن أكثر من عدد المعنسات في محافظة صنعاء.