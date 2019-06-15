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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة، الموافق 14 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

إعلامي إماراتي : لا يوجد شي في اليمن أسمه الميليشيات الحوثية
https://www.alyamanalaraby.com/395498

عُمان لا تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها وتكتفي بالتعبير عن قلقها
https://www.alyamanalaraby.com/395499

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها
https://www.alyamanalaraby.com/395501

بعد إثبات تورط إيران.. الولايات المتحدة قد تقصف مواقع الحوثيين في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/395503

شعارات جديدة.. المتظاهرون في الجزائر يطالبون برحيل رئيس الوزراء وحكومته
https://www.alyamanalaraby.com/395511

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية.. اليوم الجمعة
https://www.alyamanalaraby.com/395516

نشرة أسعار بيع وشراء العملات اليوم الجمعة.. تعرف عليها
https://www.alyamanalaraby.com/395517

مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت تفند سبب تردي الخدمة اليوم الجمعة
https://www.alyamanalaraby.com/395520

فوكس نيوز: ضربة أمريكية بهدف مزدوج ضد الحوثيين
https://www.alyamanalaraby.com/395525

قيادة انتقالي سيئون تعقد اجتماعها الدوري الثاني لعام 2019
https://www.alyamanalaraby.com/395538

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كوريا وماليزيا تدينان هجوم الحوثيين على مطار أبها
https://www.alyamanalaraby.com/395540

كهرباء المهرة تعتزم اطلاق حملة تفتيش لضبط المخالفين
https://www.alyamanalaraby.com/395541

عاجل.. الجبير يصدم الحوثيين بتصريح ناري
https://www.alyamanalaraby.com/395542

رئيس الوزراء: زيارة الإمارات كانت مثمرة وإيجابية وحققت أهدافها
https://www.alyamanalaraby.com/395552

الرعيني يناقش جهود السلام في اليمن مع ممثلين من وزارتي الخارجية والعدل الفنلندية
https://www.alyamanalaraby.com/395553

"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع مواد إيوائية للمتضررين من السيول بحضرموت وعدن
https://www.alyamanalaraby.com/395555

حضرموت.. مناقشة أهم الصعوبات التي تعترض إجراءات الضبط القضائي
https://www.alyamanalaraby.com/395561

استشهاد طفل وإصابة شقيقه بانفجار ذخيرة حوثية بالتحيتا في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/395566

الجيش الوطني يتقدم بقلب صعدة والطيران يدمر مدرعات وآليات عسكرية
https://www.alyamanalaraby.com/395568

قصف حوثي عنيف على مواقع جنوب الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/395570

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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