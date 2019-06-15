شابة سعودية تحلق بأول طائرة بعد 6 سنوات من رخصة "الطيران المدني"

تمكنت الكابتن طيار ياسمين الميمني من التحليق بأول رحلة طيران رسمية لها بعد انضمامها لشركة طيران سعودية، بطائرة من نوع ART بعد معاناة قاربت 6 سنوات منذ حصولها على رخصة الطيران من هيئة الطيران المدني دون أن تجد فرصة للعمل في أي شركة طيران، في خطوة وصفتها بالمهمة في حياتها العملية وحياة أمثالها من السعوديات الشغوفات بالطيران.

وقالت ياسمين في تصريح لوسايل إعلام سعودية: وضعت قدمي على أول طريق النجاح، وخطوت خطواتي الأكثر أهمية نحو تحقيق هدفي منذ تخرجي عام 2013.

بدأت «ياسمين» التدريب مع طيران «نسمة» قبل 4 أشهر، وأوضحت أنها اجتازت كامل الاختبارات التي تؤهلها لتكون مساعد كابتن طيار وتقود رحلتها الأولى بين القصيم وتبوك، وأوضحت أنها ستستمر كمساعد طيار فترة من الوقت «نظامياً» حتى تصل إلى هدفها بأن تكون قائدة للطائرة «كابتن».

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بدوره، قال المدير العام لعمليات نسمة للطيران الكابتن أحمد الجهني، أن ياسمين تقدمت مع فتاة أخرى و75 شابا لاختبارات البرنامج، واجتاز منهم 11 متقدما بينهم «ياسمين».

وأضاف «بدأت دورة التدريب للمتقدمين داخل السعودية، ثم خضعوا للتدريب على الطائرة من نوع ART ونجحوا في الدورة بدرجات عالية، ثم أرسلوا للتدريب خارج المملكة (مدريد وجاكرتا) واجتازوا التدريب».

معتبراً «ياسمين» من أفضل المتدربين وأنشطهم ولديها صفة الدقة والالتزام بالمواعيد ودائماً ما تكون جاهزة لأي طارئ، كاشفاً عن مشروع جديد للشباب والشابات السعوديين في مجال الخدمة الجوية، تقدمت له 300 فتاة، في طور الدراسة والأخذ بالخبرات السابقة.