أمن تريم بوادي حضرموت يقبض على أخطر لص منازل

ألقى أفراد أمن وشرطة تريم , اليوم , القبض على متهم تزعم عصابة متخصصة في سرقة المنازل المغلقة ، ومزارع المواشي بالمديرية .

وأوضح مصدر بشرطة تريم في تصريح لموقع وزارة الداخلية , بان شرطة تريم ضبطت المدعو ( أ - س - ز) 45 عام ,عاطل عن العمل من أهالي منطقة الردود أثناء تواجده في وقت متأخر من الليل بالقرب من احد مزارع المواشي ,مشيرا إلى اعتراف المتهم خلال التحقيق بارتكابه مع مجموعة من الاشخاص عدد من أعمال السرقة منها واقعة سرقة ذهب من منزلين في منطقة الردود تقدر قيمة المصوغات الذهبية المسروقة سبعة مليون ريال يمني ومبلغ مالي يقدر بخمسة عشر ألف ريال سعودي إضافة إلى سرقة تسعه رؤوس مواشي من مناطق الردود وسونه والواسطة ، ودراجتين ناريتين النارية ، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لكشف المزيد من الجرائم المرتكبة من قبل المتهم .

وأكد المصدر الأمني , بان رجال البحث والتحري وضعوا خطة محكمة استطاعوا من خلاله ضبط المتهم متلبسا بالقرب من احد مزارع المواشي في منطقة الرملة فيما يجري تعقب والبحث على متهمين آخرين مرافقين له وتقديمهم للعدالة بعد هروبهم حال مشاهدتهم لرجال الأمن .

وقد وجه مدير عام أمن حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني, بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في القضية والرفع ببقية ملفات القضايا للنيابة العامة حتى يتم البت فيها من قبل الأجهزة القضائية .