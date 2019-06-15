الجيش الوطني يتقدم بقلب صعدة والطيران يدمر مدرعات وآليات عسكرية

شنت قوات اللواء الثالث حرس حدود التابع للجيش الوطني، مسنوداً بقوات التحالف هجوماً مباغتاً صباح اليوم الجمعة على عدد من المواقع والجبال التي تتحصن بها ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة.
وتكبدت الميليشيات خلال الهجوم خسائر فادحة في العتاد والأرواح حيث تم إعطاب آليات عسكرية، فيما فرت ميليشيات الحوثي من مواقعها مخلفة وراءها 7 من القتلى وعدداً من الجرحى في صفوفها.
وتمكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود من السيطرة على عدد من المواقع والجبال، التي كانت تتمركز بها الميليشيا منها التبيب السود وتبة الكوفية والتباب البيض، محرزين تقدماً في سلسلة الجبال المتوسطة لجبهة مرآن وجبهة علب.
كما قام طيران تحالف دعم الشرعية بشن غارات جوية مكثفة وإعطاب عدد من المدرعات والآليات العسكرية الحوثية في المواقع ذاتها قبل السيطرة عليها.
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