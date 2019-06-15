استشهاد طفل وإصابة شقيقه بانفجار ذخيرة حوثية بالتحيتا في الحديدة

استشهد طفل وأصيب شقيقه، اليوم الجمعة 14 يونيو 2019، بانفجار ذخيرة مفخخة من مخلفات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، في منطقة الحيمة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن إحدى الذخائر المفخخة التي خلفتها المليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة الحيمة، تسببت باستشهاد الطفل "نادر أحمد علي مهيم" البالغ من العمر 9 أعوام، وإصابة شقيقه "عبدالله أحمد علي مهيم" البالغ من العمر 12 عاماً، عندما انفجرت بهما.

وأوضحت المصادر بأن الأهالي قاموا بنقل الطفلين الشقيقين إلى مستشفى الخوخة الميداني، حيث تلقى الطفل "عبدالله" الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا نظراً لخطورة إصابته التي تعرض لها.

وصعدت المليشيات الحوثية من جرائمها اليومية ضد المدنيين في مناطق الحديدة إمعانا في خرق وقف إطلاق النار المرعي من قبل الأمم المتحدة وفق اتفاق السويد.