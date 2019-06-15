حضرموت.. مناقشة أهم الصعوبات التي تعترض إجراءات الضبط القضائي

استقبل العقيد عيسى العمودي مدير أمن مديرية المكلا كلاً من القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت الساحل ومدير عام الأمن والشرطة العميد منير كرامة التميمي ومجموعة من وكلاء النيابات أثناء زيارتهم لمديرية أمن المكلا.

وفق متابعة "الخليج 365"، وتم اثناء الزيارة مناقشة اهم الصعوبات التي تعترض اجراءات الضبط القضائي وضرورة تعزيز التعاون بين رجال الأمن والنيابة العامة للتغلب على هذه الصعوبات مع ضمان تنفيذ القانون حتى لايفلت الجناة من العقاب للحد من انتشار الجريمة مما سينعكس ايجابا على حياة المواطنين.

وتخلل الزيارة مناقشة بعض القضايا المنظورة أمام مديرية أمن المكلا واطلع رئيس نيابة الاستئناف على ماتم من إجراءات في هذه القضايا واعطى توجيهاته بعدم التراخي مع معتادي الاجرام.

كما قام رئيس نيابة الاستئناف ومدير عام الامن والشرطة برفقة مدير امن المكلا بزيارة محل التوقيف بمديرية أمن المكلا والاستماع الى الموقوفين على ذمة قضايا جنائية ووجهوا بسرعة اكمال محاضر جمع الاستدلال والرفع بها الى النيابة حتى تتخذ إجراءاتها.