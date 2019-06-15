"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع مواد إيوائية للمتضررين من السيول بحضرموت وعدن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم الجمعة، مواد إيوائية للمتضررين من السيول في محافظتي حضرموت ولحج.

ووزع المركز 50 خيمة و400 بطانية للنازحين في مديريتي العبر والغران بمحافظة حضرموت والتي استفاد منها 400 نازح متضرر من السيول.

كما وزع 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية في محافظة لحج والتي استفاد منها 100 أسرة نازحة ومتضررة من السيول.

ولفت المركز الى ان عملية التوزيع تأتي في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.

يشار إلى أن المركز وزع، وعلى نحو مستمر، مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة في عدد من المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.